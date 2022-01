Capitólio: Marinha vai abrir inquérito para apurar causa do acidente

Uma pedra se desprendeu de desfiladeiro e atingiu duas lanchas, no Lago de Furnas, em Capitólio, na manhã deste sábado (8/1) (foto: Reprodução) A Marinha do Brasil emitiu uma nota neste sábado (8/1) sobre o deslizamento da rocha na região dos cânions, em Capitólio, no Sudoeste de Minas. Foi informado que será instaurado um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente, que até o momento matou duas pessoas.









Pedra se desprende de desfiladeiro e atinge duas lanchas, no Lago de Furnas, em Capitólio pic.twitter.com/Sj6SVLK9ii %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022







O órgão deslocou equipes de Busca e Salvamento (SAR) imediatamente para o local e prestar apoio às tripulações envolvidas e no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio.





Confira a nota na íntegra:





"São José da Barra-MG. Em 08 de janeiro de 2022.





A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG.





A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido."





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que pelo menos 15 pessoas foram atingidas pela rocha . Segundo o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) da cidade, duas mortes estão confirmadas.





"Sobre as vítimas, o Corpo de Bombeiros já está a caminho. Havia 15 vítimas no momento do imprevisto. Não se sabe se houve óbitos. Além do Batalhão de Operações Aéreas, mergulhadores já estão se mobilizando para atuar no local", informa nota divulgada às 13h40 pelo Corpo de Bombeiros.