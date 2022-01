Banhistas avisaram que rocha ia se desprender minutos antes de queda

AM

Vídeo mostra que banhistas pediram para grupos se afastarem de rocha (foto: Redes Sociais/Reprodução) "Sai, sai rápido, aquele pedaço vai cair". Esses foram alguns dos apelos feitos por banhistas que estavam na região dos cânions, em Capitólio, no Sudoeste de Minas, e perceberam que a rocha iria se desprender. A queda atingiu, aparentemente, ao menos uma lancha e causou uma tromba d'água neste sábado (8/1). O Samu confirma duas mortes

Vídeo compartilhado pelas redes sociais mostram a conversa entre turistas que estavam em uma lancha mais afastada da queda d'água:

"Aquele bloco está saindo"





"Aquele pedação vai cair"





"Sai"





"Mano do céu!"





"Rápidoo!"





"Ou! Ou! Sai daí, gente"





"Vai cair"

Logo após, a rocha cai com violência na água e causa uma tromba d'água. "Puxa lá, puxa pra lá, puxa, puxa, diz uma voz masculina, pedindo para que a lancha fugisse da onda.

Outro vídeo mostra mais um grupo de banhistas no local do acidente. “Não tem como fugir. É muito poderoso esse negócio”, diz uma turista.

Nas imagens, que já viralizam nas redes, um grupo de banhistas está em uma lancha e começa a alertar as outras embarcações sobre os riscos de ficar no local. “Sai daí é perigoso”, diz uma mulher. “E você acha que eles vão sair?”, responde outra.





Em outro momento do vídeo, um homem grita: “Sai daí ... sai daí gente” e nenhuma embarcação se move. “É muito surreal… olha aquilo, que perigo…. olha ali… não dá tempo de fugir”, filma a mulher.

Lanchas voltam ao local da queda de pedra gigante em Capitólio pic.twitter.com/WLp9EzFQEz %u2014 Portal UAI (@portaluai) January 8, 2022





A mulher segue filmando as embarcações, no fundo é possível ouvir alguns gritos de outras pessoas alertando as embarcações. "É muito poderoso esse negócio… meu Deus”, finaliza a mulher.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes entre as vítimas que estavam nas embarcações atingidas pelas rochas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros todos os feridos, até o momento, foram enviados para hospitais da região.

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que a pedra se desprende, cai na água e aparentemente chega a atingir as embarcações em uma área turística.





Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a princípio uma tromba d’água teria causado o desprendimento da rocha que atingiu pelo menos três embarcações.