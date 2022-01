BR-040 é liberada em Nova Lima

Trânsito liberado no início da manhã de hoje no km 562 da BR-040

O trânsito na BR-040 foi liberado no início da manhã desta segunda-feira (10/1) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A rodovia estava interditada no km 562 desde sábado (8/1), após o transbordamento do dique de contenção de água de uma barragem da região

O dique de contenção faz parte da barragem da Mina de Pau branco, em Nova Lima. O incidente, ocorrido em estrutura controlada pela mineradora francesa Vallourec, gerou a interdição da BR-040, tomada por lama. Uma pessoa ficou ferida, mas não houve óbitos.









O incidente ocorreu no meio da manhã. Militares do Corpo de Bombeiros começaram a atuar no caso às 10h30. Desde então, não foi mais possível trafegar em parte dos dois sentidos da BR-040, que liga a capital mineira ao Rio de Janeiro. “Enquanto os órgãos que cuidam das questões afeitas ao dique não se manifestarem sobre a estabilidade dele, a rodovia não será liberada”, reforçou a tenente-coronel Gracielle Rodrigues Santos, coordenadora-adjunta da Defesa Civil Estadual no sábado.





O transbordo fez o Corpo de Bombeiros evacuar seis casas que ficam na rota de eventual inundação. A tendência, contudo, era de que um rio nas proximidades contivesse o material derramado.





Na noite de ontem (9/1), o procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Júnior, afirmou que a barragem da empresa Vallourec, em Nova Lima, voltará ao nível 2, considerado intermediário e com menor risco de gravidade . “O poder público se reuniu há pouco. Ante às medidas adotadas pela empresa e órgãos públicos, a BR-040 deverá ser parcialmente liberada até amanhã cedo, caso as coisas não piorem. A barragem voltará ao nível 2 de risco, por isto. O MPMG atua junto com o governo de Minas visando soluções”, afirmou o procurador.

“Trabalho de limpeza de pista e sistema de drenagem afetado pelo transbordamento, realizado no menor tempo possível após autorização dos órgãos de defesa”, informou a concessionária Via 040 às 6h10.