Chuva: mais de 130 cidades mineiras estão em situação de emergência

Corpo de Bombeiros atendeu mais de 120 chamados no domingo (09/01) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ao menos 138 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (10/01) pela Defesa Civil estadual. Desde o início do período de chuva, 6 pessoas perderam a vida no estado.

No fim de semana, pelo menos dez cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte amanheceram com pontos de alagamento após as chuvas intensas da madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, houve 124 chamadas de pessoas ilhadas.

Brumadinho, Nova Lima, Betim, Contagem, Raposos, Rio Acima, Sabará, Mateus Leme, Mário Campos e Juatuba registraram pontos de alagamento.

No bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, o Rio das Velhas chegou a subir 3 metros e invadiu casas e comércio. O Corpo de Bombeiros foi chamado e as pessoas foram retiradas de casa por barcos.

Nível da água do Rio das Velhas chegou a três metros e invadiu casas em Nova Lima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros pede ajuda da população com doações para as pessoas atingidas pela chuva. Água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupas de cama, itens de higiene pessoal e limpeza são alguns dos objetos mais pedidos.

As doações podem ser feitas em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, delegacias da Polícia Civil e no Posto de Coleta do Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Belo Horizonte.

Para mais informações, ligue: (31) 3349-2400