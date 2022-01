Moradores estão desalojados e bairros e comunidades ilhadas em Itaúna

Vários pontos de Itaúna ficaram debaixo d'água (foto: Reprodução/Redes sociais) A cidade de Itaúna, na região Centro Oeste de Minas, está em situação de alerta com as chuvas que castigam o município desde sexta-feira (7/1). O Rio São João, que corta vários bairros do município, transbordou e causou alagamentos em vários pontos. A água invadiu várias casas e condomínios e muitas pessoas estão desalojadas neste domingo (9/1). Os acessos às comunidades da zona rural e a alguns bairros - como Garcias, Santa Edwiges e Olímpio Moreira - estão inundados e os moradores, ilhados.





A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Itaúna, mas não obteve um retorno sobre o número de pessoas desalojadas na cidade. Nenhum ponto de acolhimento das famílias que tiveram de deixar suas residências foi disponibilizado pela prefeitura. Não há registro, até a noite deste domingo (9/01), de vítimas.

Muitos taludes, muros de arrimo, e encostas desabaram em diversos bairros. Equipes do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE Itaúna) e da Secretaria de Infraestrutura estão atuando junto à Defesa Civil no atendimento das emergências. Procurada, a prefeitura também não se manifestou a respeito de ações que estão sendo tomadas para minimizar os prejuízos da população.

Rodoviária alagada

A rodoviária de Itaúna foi alagada e os ônibus intermunicipais estão partindo do lado externo da rodoviária. Os ônibus com destino a Belo Horizonte estão saindo da Rua Silva Jardim, no centro da cidade. O SAAE emitiu comunicado para as pessoas economizarem o consumo de água pois houve estragos em tubulações e as equipes estão com dificuldade para acessar os pontos e fazer os reparos necessários.

Rodoviária de Itaúna ficou inundada, ônibus estão partindo da área externa (foto: Reprodução/Redes sociais)

Moradores se mobilizam

Diversas iniciativas privadas estão sendo tomadas pelos moradores da cidade para ajudar aos que estão enfrentando mais problemas com as chuvas. O Rotary Cidade de Itaúna está recolhendo donativos, diversos pontos comerciais estão abrindo para que as pessoas possam comprar lonas para cobrir as encostas.





Grupos de pessoas também estão se organizando para recolher colchões e donativos para aqueles que ficaram desalojados. Igrejas disponibilizaram espaço para quem precisar guardar móveis das casas que foram inundadas. Os donativos estão sendo recolhidos na quadra coberta do Poliesportivo JK que fica no bairro Cerqueira Lima, região central da cidade.





Donativos para desalojados de Itaúna estão sendo recolhidos no Poliesportivo JK (foto: Reprodução/Redes sociais)

Vereadora desalojada





A vereadora Edênia Alcântara (PDT) foi uma das desalojadas pelas chuvas. Ela contou à reportagem que teve de sair do apartamento onde mora devido ao risco de desabamento do barranco que fica nos fundos do prédio, localizado no Bairro Piedade.





“Estou com duas crianças aqui em casa que vieram abrigadas das chuvas por meio do Conselho Tutelar. Acabei de receber outro chamado aqui no bairro mesmo e estou indo lá pra ver o que aconteceu, porque o pessoal tenta entrar em contato com a Defesa Civil, mas como são só dois números de telefone eles não conseguem", afirma.





"O pessoal da Defesa Civil está se desdobrando para atender a todos os chamados, mas estou sentindo falta de uma comissão, ou um comitê responsável pra ajudar o pessoal da Defesa Civil. Eles estão sobrecarregados junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros e não estou vendo nenhum posicionamento mais forte da prefeitura, nenhuma ação coordenada”, complementa.

Desabamento de muro de arrimo no Bairro de Lourdes, em Itaúna (foto: Reprodução/Redes sociais)





Bairro Sion

O Bairro Sion, às margens do Rio São João, é um dos mais prejudicados pela forte chuva em Itaúna. O nível da água subiu durante a madrugada deste domingo (9/01), chegando a 1,60m em algumas residências.

A água invadiu casas e condomínios no Bairro Sion, um dos mais afetados pelas chuvas em Itaúna (foto: Reprodução/Redes sociais)

Bairro Olímpio Moreira

O Bairro Olímpio Moreira, situado ao lado do rio São João, está ilhado. Um morador pediu ajuda nas redes sociais, solicitando às autoridades que abram uma saída alternativa pela rodovia.





“Ontem passei o maior dos apertos com meu carro, perdi placa, carro morreu em cima da ponte com perigo de levar a gente. As autoridades poderiam ouvir esse áudio meu porque a gente aqui do Olímpio Moreira está ilhado. Quem puder ajudar a gente. Estamos ficando isolados.”