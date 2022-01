Homem morre em Caratinga após carro ser levado por correnteza

Bombeiros localizaram corpo de homem arrastado em correnteza (foto: Bombeiros/Divulgação)

Caratinga, na Zona da Mata mineira, é uma das centenas de cidades de todo o estado que vê a dor de perto diante das chuvas. Neste domingo (9/1), duas pessoas perderam a vida. Um homem morreu depois que seu carro foi arrastado pela correnteza de um rio. Além disso, outro homem foi vítima de soterramento enquanto dormia em sua residência.

A tragédia do carro ocorreu no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, quando duas pessoas tentavam passar por uma ponte.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o nível da água estava acima, mas a dupla insistiu em cortar a correnteza. Mas o carro não teve força e foi arrastado.





Uma das pessoas, que estava no banco do carona, conseguiu abrir a porta e deixar o veículo. Mas o motorista foi levado junto com a força da água.





Pouco tempo depois, os bombeiros iniciaram as buscas pelo desaparecido, que já estava sem vida. O corpo dele só foi encontrado horas depois, a poucos metros do local.

Queda de barranco

O soterramento de um homem no bairro Santa Cruz, também em Caratinga, ocorreu durante a madrugada deste domingo. Ele morreu depois que um barranco que possuía entre 5 e 6 metros desabou em cima da sua casa. O corpo foi localizado pelos bombeiros nas primeiras horas do dia.

A mãe da vítima também ficou ferida ao ser atingida pela lama. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento de emergência.