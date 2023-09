Locadoras mantêm acesa a chama dos cinéfilos

432

Poucas locadoras resistem e se mantêm abertas em Belo Horizonte; procura por títulos do cinema continua viva (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A paixão pelo cinema mantém em movimento as locadoras Art Vídeo e Star Vídeo, duas das últimas em Belo Horizonte, atuantes há mais de 30 anos. Encostar os dedos nas capas do DVD e ter alguém para indicar um título fazem com que 200 filmes ainda sejam alugados por semana na Star Vídeo.

As coletâneas agora são organizadas em sessões dos grandes gêneros, como romance ou por diretores. Filmes de época e faroeste estão entre os que mais saem e o mercado continua porque o amor dos donos, segundo eles, são correspondidos por gente interessante, também amantes da arte.

A Art Vídeo, na Rua Fernandes Tourinho, 139, na Savassi, é outra que resiste à modernidade. A conversa com outras pessoas interessadas em artes também atrai clientes fiéis. Os VHSs e os Blu-Rays estão guardados, sendo admirados como parte do antiquário aberto na loja, que deixou de contar o número de aluguéis e dispõe de quadros modernos e vendas de objetos antigos. Os DVDs continuam disponíveis.





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Gabriel Felice