Onda de calor: Minas tem 645 cidades em alerta de baixa umidade

432

Alerta de baixa umidade até quinta na maior parte do estado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Minas Gerais tem 645 cidades em alerta de baixa umidade do ar variando entre 30% e 20%. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até às 22h, de quinta-feira (21/9).

A baixa umidade é explicada pela onda de calor que vem atingindo o estado, m que as altas temperaturas secam as gotículas de água no ar, favorecendo o tempo seco.

Segundo o instituto, o calor excessivo deve prevalecer até, pelo menos, o início da próxima semana. Ele é a amplificação de uma grande e forte massa de ar seco e quente que cobre a região central do Brasil dificulta a formação de nuvens.





O Inmet emitiu nessa segunda (18/9) um alerta de onda de calor para 118 cidades de Minas até domingo (24/9). A previsão é que algumas localidades cheguem ou ultrapassem a marca dos 40ºC. É o caso de duas cidades mineiras: São Romão, no Norte, e Campina Verde, no Triângulo, que podem chegar nesta terça a 40°C.

Recomendações do Inmet no calorão

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Lista das 645 cidades de Minas em alerta