Temperatura pode chegar a 40°C em duas cidades de Minas

Calor continua em BH e Minas e deve permanecer até a próxima semana (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A forte onda de calor continua em Belo Horizonte e Minas Gerais nesta terça-feira (19/9). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com máxima estimada de 33°C na capital mineira, segundo a Defesa Civil. A umidade relativa mínima do ar gira em torno de 20% à tarde.

Em Minas o cenário é parecido, onde o tempo seco e quente permanece sobre o estado, na qual, duas cidades mineiras podem chegar a 40°C hoje: São Romão, no Norte, e Campina Verde, no Triângulo. Há previsão de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro e Sul e céu parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Demais regiões, céu claro com névoa seca. A temperatura máxima no Triângulo é de 40°C; no Norte, 38°C; e Noroeste, de 37°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a amplificação de uma grande e forte massa de ar seco e quente que cobre a região central do Brasil dificulta a formação de nuvens, além de provocar calor excessivo, que deve prevalecer até, pelo menos, o início da próxima semana.

Assim, outras regiões de Minas Gerais poderão ser inseridas no contexto da onda de calor.

Temperaturas mínimas e máximas