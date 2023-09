Granizo em Minas: duas regiões do estado estão sob alerta de tempestade

O comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até às 23h59 desta segunda-feira (18/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Além da onda de calor prevista para a semana em várias regiões do país, 64 cidades localizadas no Sul de Minas e no Triângulo estão sob alerta de tempestade, com a possibilidade de queda de granizo.