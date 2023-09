Minas e outros estados terão onda de calor acima dos 40ºC

438

Para evitar danos à saúde, é recomendado evitar ficar ao ar livre durante os períodos mais quentes (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Belo Horizonte e outras cidades brasileiras vão registrar temperaturas acima de 30°C nesta semana, com algumas localidades chegando (ou ultrapassando) à marca de 40ºC. Altas temperaturas dividem espaço com alerta de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Segundo o portal meteorológico MetSul, uma massa de ar quente é responsável pelas mudanças, e o pico do calor deve ser no fim de semana. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), exposição a temperaturas acima de 40°C pode causar sintomas graves, como insolação.





Para evitar danos à saúde, é recomendado não ficar exposto ao ar livre durante os horários de maior calor, beber água a cada duas horas e manter a casa fresca.

Além do calor que atinge a maioria dos estados, o Inmet alerta para tempestades no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. Faixas do Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais também têm previsão de chuvas intensas neste início de semana.