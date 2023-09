Prefeitura lamenta morte de executivo em acidente com avião no Amazonas

432

Freitas era dono de uma empresa de engenharia, fundações e sondagens (foto: Reprodução/ Prefeitura de Taiobeiras ) A Prefeitura de Taiobeiras, município do Norte de Minas, publicou uma nota de pesar pela morte do empresário Heudes Freitas, passageiro do avião que caiu no Amazonas.









"A Prefeitura de Taiobeiras manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Heudes Freitas, ocorrido nesse sábado. Heudes era taiobeirense e foi uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Barcelos, Amazonas. Nesse momento de dor e tristeza a administração municipal, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos", publicou a prefeitura no Instagram.













Além de Heudes, outros cinco mineiros estavam na aeronave: Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Fabio Ribeiro e Hamilton Alves Reis.