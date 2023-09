Executivos mineiros estão entre vítimas de acidente com avião no Amazonas

432

Seis executivos mineiros estavam entre os passageiros do avião que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas, e deixou 14 pessoas mortas (foto: Reprodução/Redes Sociais) Estado de Minas, na manhã deste domingo (17/09) por fonte da empresa. Seis executivos mineiros estavam entre os passageiros do avião que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas, e deixou 14 pessoas mortas, nesse sábado (16/09). Eles são de Uberlândia, no Triângulo. Dos seis, cinco são ex-executivos do Grupo Algar. A informação foi confirmada ao, na manhã deste domingo (17/09) por fonte da empresa.





Os passageiros do avião envolvido na tragédia iriam participar de uma pescaria em Barcelos, conhecida pelo turismo de pesca. O grupo era formado basicamente por executivos de Uberlândia e por empresários de Goiás, incluindo o dono de pousada naquele estado, além do piloto e copiloto, que também morreram.

O avião, do modelo Embraer Bandeirante, da empresa de táxi aéreo Manaus Aerotáxi saiu de Manaus com destino a Barcelos, que fica 400 quilômetros de distância da capital do Amazonas. No momento da queda, chovia bastante na região.









Vídeo que circula nas redes sociais mostra os passageiros embarcando em Manaus, com descontração, falando das expectativas para a pescaria. Também foi divulgado vídeo do grupo dentro do avião durante o voo, antes da queda.





Conforme lista de passageiros da companhia de táxi aéreo, os mineiros que estavam no avião eram: Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Fabio Ribeiro e Hamilton Alves Reis. Com exceção de Guilherme, os executivos já trabalharam na Algar. Depois que deixaram o grupo, passaram atuar em outros ramos de Uberlândia, como de engenharia e de construções.





O avião saiu de Manaus com destino a Barcelos, que fica 400 quilômetros de distância da capital do Amazonas (foto: Divulgação)



Vídeo mostra aeronave momentos após a queda no AM que matou 14 pessoas A Algar divulgou nota lamentando o acidente e prestando solidariedade às famílias. "A Algar lamenta o acidente ocorrido e confirma que cinco dos ocupantes da aeronave são ex-associados (como são chamados os funcionários da empresa). O Grupo se solidariza com os familiares e amigos das vítimas", diz a nota.





A Manaus Aerotáxi informou que está comprometida em "esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente". Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Manaus Aerotáxi operava regularmente.





O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apurar as causas do acidente.