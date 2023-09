Vídeo mostra aeronave momentos após a queda no AM que matou 14 pessoas

438



Um vídeo gravado na tarde deste sábado (16/9) mostra o resgate das vítimas do avião que caiu na região de Barcelos, a 400 km de Manaus, no Amazonas, deixando 14 mortos. Um vídeo gravado na tarde deste sábado (16/9) mostra o resgate das vítimas do avião que caiu na região de Barcelos, a 400 km de Manaus, no Amazonas, deixando 14 mortos.





Informações preliminares apontam que o mau tempo pode ter contribuído (foto: Reprodução ) Nas imagens, é possível ver o céu nublado e pessoas segurando guarda-chuvas.





Todos os passageiros eram brasileiros e saíram de Manaus com destino a Barcelos para pescar no Rio Negro. Segundo o coronel Vinicius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, os corpos das vítimas foram levados para o auditório de uma escola no município , já que o local não conta com uma câmara fria ou um Instituto Médico Legal (IML).





A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. A empresa estava regular e tinha permissão para atuar em táxi aéreo, segundo registro da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).





A FAB foi acionada para realizar perícia no local. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do SERIPA VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) realizarão o trabalho. (com Folhapress)