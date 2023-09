Avião com turistas cai no Amazonas e deixa 14 mortos

438

Entre as vítimas estão 12 passageiros, o piloto e o copiloto (foto: Reprodução/X)

Um avião com turistas caiu na região de Barcelos, a 400 km de Manaus, no Amazonas, deixando 14 mortos.O acidente ocorreu na tarde deste sábado (16/9) e, de acordo com a Defesa Civil do estado, entre os mortos estavam 12 passageiros, que estariam no local para a prática de pesca esportiva, o piloto e o copiloto da aeronave.

Matéria em atualização.