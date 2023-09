Governo antecipa pagamento do Bolsa Família para vítimas de enchentes

438

Ao todo, 4.904 pessoas ficaram desabrigadas no Rio Grande do Sul por causa das enchentes (foto: Maurício Tonetto/Secom/Governo do Rio Grande do Sul) Famílias de 97 cidades do Rio Grande do Sul atingidas por enchentes receberão recursos oriundos do Bolsa Família nesta segunda-feira (18/9). Foi o que o governo federal garantiu nesse sábado (16/9), quando anunciou a antecipação do pagamento do programa a pessoas que ficaram desabrigadas.













Na última terça-feira (12/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia anunciado que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) emprestaria R$ 1 bilhão para cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e que o governo federal liberaria R$ 600 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).





"Eu e o companheiro (Geraldo) Alckmin (vice-presidente) acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos R$ 740 milhões anunciados por ele no último domingo (10/9), nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E, ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores", declarou Lula.





Tragédia





Ao todo, 104 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos por chuvas intensas, causados por ciclones e que resultaram em enchentes. De acordo com boletim da Defesa Civil da última sexta (15/9), quase 5 mil pessoas ficaram desabrigadas e 48 morreram.



