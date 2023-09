Carreta tanque capota na BR-146, e combustível atinge córrego

432

Motorista teve ferimentos leves e foi socorrido no local (foto: CBMMG / Divulgação) Uma carreta tanque capotou às margens da BR-146, na altura do KM 398, em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais, neste domingo (17/9). O veículo transportava 28 mil litros de etanol.

Com o capotamento, parte do combustível do tanque acabou vazando pela pista. Por não ter sido possível conter o escoamento, a área foi interditada e sinalizada pelo Corpo de Bombeiros.









Policiais militares que passavam pela rodovia no momento do acidente fizeram os primeiros atendimentos. O motorista teve ferimentos leves.