Incêndio em vegetação atinge casa na Vila Barragem Santa Lúcia em BH

Defesa Civil municipal foi acionada para prestar suporte à comunidade (foto: CBMMG / Divulgação) Um incêndio em vegetação assustou moradores da comunidade do Carrapato, na Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (17/9). Uma casa chegou a ser atingida pelas chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou com rapidez, já que o local é uma área de mata com vários barracos de madeira. Não há registro de feridos.









Em um vídeo compartilhado pela corporação, é possível ver que a parte externa de uma das casas ficou bastante queimada.





A Defesa Civil municipal foi acionada para prestar suporte à comunidade. A ocorrência ainda está em andamento.