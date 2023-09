Leitores recebem novo Estado de Minas com surpresa e satisfação

432

Para o administrador de empresas Marcelo Frattezi, o jornal agora está mais dinâmico (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A dona de casa Maria de Lourdes Campolina elogia o carinho com que o jornal é feito (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na banca de Allen Rodrigo, o Estado de Minas é o mais vendido. Ele constata a robustez do novo jornal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Novos ares, novos caminhos. Odiferente chegou às bancas neste domingo (17/9), completando mais um capítulo de uma história que chega aos 95 anos em 2024. Com um maior número de páginas, formato mais amigável, dinâmico, projeto gráfico moderno e antenado, o grande jornal dos mineiros está com a identidade renovada. O time de colunistas ganha reforço e os cadernos seguem com conteúdos que vão fazer a diferença para o leitor.O formato vem em linguagem que dialoga também coma as novas plataformas de informação. O jornal segue apontando os problemas de Minas Gerais na busca por soluções, sem esquecer do que acontece no Brasil e no mundo. Essa é a missão – e isso não muda.A gerente de circulação do, Dagmar Henriques, realata que são muitos os elogios de assinantes que ligam neste domingo para falar da transformação do jornal. "Dizem que tem mais conteúdo, que é mais cômodo de ler, mais moderno. Tivemos um retorno muito bom também das bancas. Os jornaleiros gostaram muito do novo produto e nos parabenizaram pelo novo projeto. Está um sucesso", afirma.O administrador de empresas Marcelo Frattezi, de 57 anos, recebeu o jornal neste domingo com outro visual. Para ele, oficou mais dinâmico, clean e leve, seguindo as tendências que atualmente guiam os veículos de comunicação. Frattezi acompanha ohá mais de 30 anos. A leitura do diário começou quando não havia o domínio da internet, e o impresso era o meio para saber sobre os acontecimentos. Ele diz que o assunto que mais lhe atrai é a cultura, de BH e do estado.Sobre o formato lançado agora, o administrador de empresas considera "ótimo". "Gostei muito", declara ele, que vive com a tia, Waldemira, que, aos 98 anos, também é leitora assídua do. "Somos assinantes há mais de 30 anos. Realmente foi uma surpresa essa nova tipografia, esse novo formato. Acredito que oera um dos últimos jornais no formato tradicional. Está mais prático, mais fácil de ler, as notícias sobressaem mais. Parabéns pela modificação."A dona de casa Maria de Lourdes Campolina, de 92 anos, conta que lê o jornal toda manhã. Assinante há mais de 20 anos, o contato com oé de longa data. O marido, há anos atrás, ia todo dia à banca comprar um exemplar. Maria de Loures percebeu as mudanças como uma grata surpresa e diz que está encantada."Está muito interessante. Reportagens maravilhosas, aguça o gosto pelo leitura. Vou sendo envolvida pelo jornal à medida em que leio. Osempre entrou em minha casa e o que mais me chama a atenção é o carinho com que tudo é feito, em todos os sentidos. Estão de parabéns", felicita.A funcionária pública aposentada Célia Evangelina Gonçalves Hilário, de 72 anos, aprovou as mudanças. "O jornal está melhor para ler, manusear, mais fluido e com uma linguagem mais visual", diz. Ela, que aprecia principalmente o caderno de cultura, acompanha ohá muito tempo, quando ainda era uma das únicas fontes de informação a que tinha acesso. Uma relação que também a leva para os dias em que ia visitar o pai no interior de Minas e se sentava com ele para ler as reportagens. "Papai sempre foi bem informado, e gostava muito de saber que tinha uma filha interessada pelo jornal", rememora.A aposentada Magda de Oliveira conta que ofaz parte da vida de sua família desde o tempo de seus avós. O contato com o jornal a leva de volta à infância, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, onde o avô tinha uma banca de revistas.Segundo ela, oé sua maior fonte de informação, e uma informação em que confia. "Agora ficou mais moderno, e o conteúdo também melhorou", diz, sobre o novo formato do jornal, opinião que compartilha com a irmã.Allen Rodrigo Pereira Rodrigues, de 18 anos , é jornaleiro da banca ACM, entre as ruas Aimorés e Ceará, no Funcionários, região Centro-Sul de BH. Ele conta que oé o jornal mais vendido na banca, principalmente no fim de semana, inclusive com pedidos de reserva. "O público que a gente atende tem um carinho muito grande pelo jornal, que é prestigiado", diz.Allen vê as novidades com bons olhos. "Está mais robusto. Para mim, que sou um leitor indireto, estou aqui na banca todos os dias observando, é certeza de sucesso. Os clientes certamente vão gostar", prevê.