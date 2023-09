Mortes dão sinal de alerta no paraíso das cachoeiras, a Serra do Cipó

Espetáculo da natureza em um estado marcado pelo relevo montanhoso atrai turistas de todas as partes do país, mas pode ocultar ameaças em corredeiras, pedras e poços profundos

As águas que serpenteiam desde o alto de montanhas mineiras formam quedas que proporcionam espetáculos naturais, atraindo turistas e aventureiros. Mas o que nem todos sabem é que essas paisagens deslumbrantes reservam também armadilhas, que se tornam ainda mais traiçoeiras no período chuvoso que está prestes a começar. Prova disso é que apenas nos últimos cinco anos (2018 a 2022) 123 pessoas morreram em cachoeiras mineiras segundo o Corpo de Bombeiros. Com um levantamento com base nesses dados, o Estado de Minas mapeou os principais riscos nesses atrativos.