Conheça a mineira que viaja pelo país sobre duas rodas

A motociclista, de 31 anos, começou a sua aventura aos 19: nesses 12 anos, percorreu todos os estados do país (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A motociclista mineira Celina Martins, hoje com 31 anos, partiu em uma aventura que já dura mais de 10 anos. Durante esse tempo, percorreu sozinha todos os estados do Brasil e suas capitais sobre uma motocicleta Honda Fan 150 cilindradas.

Natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com poucos meses de vida se mudou para Frutal, na mesma região, onde viveu até os 19 anos, quando começou as suas viagens.



Atualmente, sua base é em São José do Rio Preto (SP), onde mora. Formada em Química, sem, no entanto, atuar na área, conta que sustenta suas viagens a partir de trabalhos de social media para empresas do segmento de motos, entre outras. “Tenho mais de 500 mil seguidores em minhas redes sociais”, ressalta a criadora de conteúdo digital

O início

A paixão de Celina por motos começou por necessidade de locomoção e de forma despretensiosa. “Comecei a rodar de moto para trabalhar e vi a sensação de liberdade. Além disso, percebi que a moto poderia me levar a qualquer lugar de forma rápida, prática e barata. Então, comecei a fazer pequenos trajetos por cidades do Triângulo Mineiro.”



Após as pequenas viagens, a motociclista decidiu partir para seu primeiro grande projeto sobre duas rodas. “Em abril deste ano, concluí esse meu primeiro projeto. Passei por todos os estados e capitais do Brasil, além dos quatro extremos do país, tudo isso na minha moto 150 cilindradas, com placas de Frutal”, comemora.

Desafio e aprendizado

A motociclista ressalta também que, para conseguir viajar sobre duas rodas pelo Brasil, é preciso se manter muito forte mentalmente. “Existem muitos perigos, como andar nas precárias rodovias do país e enfrentar a violência. Felizmente, nunca passei por nenhuma ocorrência, mas já vivi alguns perrengues”, conta ela, que já teve de pedir ajuda em plena rodovia ao ter o pneu da moto furado.

Celina afirma que a experiência de rodar o país de moto a deixou mais humilde e forte. “Hoje, dou mais valor a pequenas coisas. Percebo também que a gente não consegue controlar o tempo e tudo ao mesmo tempo e que muitas vezes a gente tem de deixar as coisas acontecerem por si só.”



Com relação ao estado que mais a impactou durante as suas viagens, a mineira destaca o Amazonas. "Tantos pelas várias realidades quanto por sua beleza."



Celina Martins conta que o Amazonas foi o estado que mais a impactou (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Novos projetos

Atualmente, a motociclista explora o interior de alguns estados, e, depois disso, conta que pretende passar pelos países da América do Sul. Na semana passada, estava em Goiás e pretendia dar uma parada em Frutal pra rever a família.



Como mensagem para as pessoas, a motociclista afirma que não se deve esperar uma condição perfeita. “Se eu ficasse falando “quando eu tiver uma moto maior e melhor eu vou, quando eu tiver dinheiro eu vou’, talvez eu nunca tivesse vivido essas experiências.”