Homem foge com carro que seria rebocado e atropela guarda municipal em BH

Carro do suspeito estava parado em um local proibido próximo ao Mercado Central (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, que não foi identificado, conseguiu fugir de uma abordagem após enganar agentes da Guarda Civil Municipal na noite desse sábado (16/9), próximo ao Mercado Central, no Centro de Belo Horizonte.





Os agentes de segurança foram acionados para rebocar um carro que estava estacionado em um local proibido. O dono do veículo chegou no local e pediu para retirar alguns pertences que estavam no interior antes do carro ser levado.





O homem então entrou no carro e arrancou, surpreendendo os agentes. Um guarda civil foi atingido e ficou ferido. Durante a fuga, o motorista avançou os sinais de trânsito, chegando inclusive a transitar pela Praça Raul Soares, que estava movimentada no momento da ocorrência.

Como o veículo foi identificado, o condutor foi multado por direção perigosa, fuga de ação de fiscalização e outras infrações que foram registradas pelos sensores de avanço de sinal da região central da capital.





As multas geradas pela Guarda Civil Municipal possuem sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir, além do fator multiplicador, que faz com que as infrações registradas sejam multiplicadas por 10.