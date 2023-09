Influenciadora Adriana Thyssen morre em Uberlândia

Morreu nesse domingo (17/09), em Uberlândia, a empresária e influenciadora Adriana Thyssen, do blog da Drika, aos 49 anos. A morte foi confirmada pelas redes sociais da loja de roupas fitness da blogueira.

“É com profunda tristeza e pesar que nós, da equipe e família Blog da Drika e Drikas Stores, informamos o falecimento da nossa querida Drika. Neste momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos!” Postou o perfil @drikasstore

Drika tinha mais de 600 mil seguidores no Instagram, onde postava dicas fitness e informações sobre o processo de emagrecimento que passou em 2013, quando perdeu 35kg.

A também influenciadora Gigi Carvalho, amiga de Drika, usou os stories do Instagram para lamentar a morte da amiga. "Gente, estou recebendo muitas mensagens referente ao que aconteceu com a nossa amiga Drika. Infelizmente, confirmo o seu falecimento. Um momento de muita tristeza para nós e estou sem condições de responder vocês", disse Gigi.

Adriana Thyssen emagreceu 35kg apenas com hábitos saudáveis e passou a incentivar outras mulheres a perder peso com a ajuda de exercícios e alimentação balanceada. Em uma publicação no Instagram em maio deste ano, ela compartilhou uma montagem de antes e depois e contou sobre sua história.





"Em 2013 estava desempregada, recém-casada (hoje divorciada) e decidi emagrecer. Desempregada, arrumei no sapateiro meu único tênis, que estava saindo o dedinho pra fora (tenho até hoje como um troféu) e, sozinha, decidi emagrecer. Tinha só 100 seguidores e pedi que me apoiassem. Eu evitava doces e frituras e massas, tomava minha cerveja nos finais de semana e, em 8 meses, eliminei 35kg. Aí ganhei abdominoplastia, mamas e fiz lipo. Fiquei linda. Com o passar do tempo e os problemas fui relaxando na dieta e cheguei aos 95kg", contou.





"O segredo era não cortar todos os alimentos, comer de tudo um pouco, fazer exercícios que eu também havia abandonado. Hoje, 11 anos depois, estou com 75kg e a meta é 69 kg até dezembro e aos 49 (anos) pré-menopausa percebi que perdemos massa magra mais rápido e emagrecemos com mais dificuldade. Obrigada a todos que estão aqui me apoiando e sempre me ensinando coisas que não sei. Estou feliz com meu corpo, mas com 69 [kg] fico melhor. Nunca desista de você e não coloque o financeiro como desculpa. Quem quer faz!!!!", completou.