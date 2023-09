677

"Portátil" terá duas sessões no Sesc Palladium, no próximo domingo Daniel Barboza/Divulgação









Leia mais 11:33 - 16/09/2023 Conceição Evaristo é eleita intelectual do ano pelo Prêmio Juca Pato

08:00 - 17/09/2023 Sessão de "Retratos fantasmas" em BH enfrenta pane-relâmpago

08:05 - 17/09/2023 Novas edições de livros eróticos de Drummond saem em outubro



O grupo se apresenta no domingo (24/9), no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com sessões às 17h e às 20h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla. Plateia I esgotado e Plateia II R$ 90 (inteira). No projeto “Portátil”, os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Luciana Paes se juntam ao diretor e improvisador Gustavo Miranda e ao músico Andres Giraldo para um espetáculo que conquistou os palcos do Brasil e de Portugal. Em 2023, o espetáculo volta para uma nova temporada, com histórias inéditas a cada apresentação.Cada sessão parte de uma entrevista com a plateia, que dá origem a uma peça inteiramente improvisada, com início, meio e fim. Com os poucos dados que a pessoa escolhida na plateia fornece aos atores, além de uma trilha sonora composta no momento, o elenco cria uma narrativa que percorre as memórias do entrevistado.O grupo se apresenta no domingo (24/9), no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com sessões às 17h e às 20h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla. Plateia I esgotado e Plateia II R$ 90 (inteira).





•17ª PRIMAVERA DOS MUSEUS



Exposição no Espaço do Conhecimento UFMG Divulgação







“Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. Esse é o tema da 17ª Primavera dos Museus, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), com atividades em instituições museológicas de todo o país.



Em Belo Horizonte, os cinco museus públicos municipais, além da Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado e o Espaço do Conhecimento UFMG irão integrar o evento com uma ampla agenda de atividades.



As ações nestes espaços ocorrem até o próximo dia 30, incluindo visitas educativas, rodas de conversas, exposições, ações de salvaguarda e discussões sobre memória, shows, oficinas e palestras. Toda a programação é gratuita e pode ser consultada no Portal Belo Horizonte.





•CIRCUITO CULTURAL PAMPULHA





O Circuito Cultural Pampulha chega à sua terceira edição com apresentações de samba, MPB, circo, teatro, dança e fotografia. Com uma programação diversificada, o projeto se divide em duas partes: desta segunda (18/9) até a próxima quinta, o teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80, Alípio de Melo) abriga quatro espetáculos de artes cênicas.



Hoje, às 20h, haverá apresentação do Circo Irmãos Simões, com palhaços, trapezistas, malabaristas, equilibristas e diversas outras atrações. A retirada dos ingressos gratuitos pode ser feita pelo Sympla ou uma hora antes de cada sessão, na bilheteria do teatro.





•MOSTRA NO HUMBERTO MAURO





Nesta quinta-feira (21/9) é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Por ocasião da data, o Cine Humberto Mauro, do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537) promove, desta segunda (18/9) a 25/9 a mostra "Deficiência em tela".



A programação reúne obras que exaltam a diversidade de corpos e experiências e inclui filmes de diversas épocas, gêneros e lugares, feitos por pessoas com e sem deficiência, e adaptados, em grande medida, com recursos de acessibilidade.



A entrada nas sessões é gratuita, e os ingressos poderão ser retirados uma hora antes de cada exibição. A abertura da mostra ocorre hoje com a exibição do longa "Marte Um", de Gabriel Martins, às 19h30. A sessão contará com recursos de acessibilidade em Libras, legendas e audiodescrição.





OCTÁVIO CARDOZZO LANÇA “QUALQUER AMOR”





OCTÁVIO CARDOZZO LANÇA "QUALQUER AMOR" Divulgação





O cantor e compositor belo-horizontino Octávio Cardozzo lançou na última quinta (14/9) o álbum “Qualquer amor”. Com sete faixas, o disco é resultado de reflexões que surgiram durante a pandemia. Octávio canta músicas que exploram a multiplicidade de formas do amor e a busca de uma pessoa solitária para encontrar o amor.



As sonoridades são inspiradas na MPB da década de 1970, mesclando grooves e sintetizadores eletrônicos. Pedro Altério, Hiran e Demarca são as participações especiais. “Qualquer amor” está disponível nas plataformas digitais.