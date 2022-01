Barragem volta ao nível 2 e BR-040 será liberada na segunda, diz procurador

Dique vive risco de ruptura iminente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Júnior, afirmou neste domingo (9/1) que a barragem da empresa Vallourec, em Nova Lima, voltará ao nível 2, considerado intermediário e com menor risco de gravidade. Por causa do alto volume de chuvas, a estrutura transbordou e provocou o fechamento total da BR-040 desde a manhã de sábado (8/1).





“O poder público se reuniu há pouco. Ante às medidas adotadas pela empresa e órgãos públicos, a BR-040 deverá ser parcialmente liberada até amanhã cedo, caso as coisas não piorem. A barragem voltará ao nível 2 de risco, por isto. O MPMG atua junto com o governo de Minas visando soluções”, afirmou o procurador.

Neste domingo (9/1), o MPMG e a Advocacia-Geral do Estado (AGE) moveram ação contra a Vallourec com intuito de obrigar a empresa a adotar medidas reparadoras depois do incidente ambiental, além de exigir proteção aos atingidos e aos animais. Entre as ações, a empresa se comprometeu a instalar sensores de monitoramento mais precisos.





Caso a medida seja descumprida, os órgãos pediram bloqueio de R$ 1 bilhão da empresa, além de multa diária. O pedido foi deferido pelo juiz Sérgio Caldas.





Por decisão da Agência Nacional de Mineração (ANM), a barragem que transbordou com o volume de chuvas recebeu classificação três, que se refere ao risco de ruptura iminente. Inicialmente, cogitou-se que a estrutura havia se rompido, mas posteriormente o Corpo de Bombeiros negou o fato e confirmou não haver mortos – uma pessoa ficou ferida.





O diretor-geral da ANM, Guilherme Gomes, e o gerente de barragens Luiz Piniago, além de quatro servidores geotécnicos da gerência regional da entidade, estiveram no local do transbordamento do dique para analisar as consequências ambientais.





A ANM certificou de que não houve acidentes anteriormente, mas exigiram da Vallourec o monitoramento e a execução de medidas para garantir a estabilidade da pilha de rejeitos e estéreis, localizada a montante da barragem de mineração. A entidade também havia solicitado a manutenção da interdição da BR-040.





Zema negocia





A rodovia segue fechada próximo ao Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. O governador Romeu Zema (Novo) esteve no local neste domingo para verificar a estrutura que transbordou e também sinalizou que a liberação do trecho está sendo viabilizada.

Em contato com o Estado de Minas, a assessoria do governo estadual afirmou que não há nenhuma decisão oficial. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, garante que a BR-040 seguirá sem fluxo.