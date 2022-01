Começa limpeza das pistas na BR-040, mas ainda não há previsão de liberação

Pistas da BR-040 ficaram completamente inundadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As duas pistas da BR-040, na altura do quilômetro 562, em Nova Lima, começaram a ser desobstruídas na tarde deste domingo (9/1). Segundo a concessionária Via 040, que administra a rodovia, a limpeza está sendo feita em conjunto com equipes da mineradora Vallourec.

Um vídeo mostra o momento que os caminhões chegaram para começar a desobstrução das pistas. Veja:





Pistas da BR-040 começam a ser limpadas; ainda não há previsão de liberação pic.twitter.com/d2LICb6aUV %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 9, 2022

Desde ontem, a rodovia está interditada, devido ao alagamento das duas pistas , após o excesso de chuvas provocar o transbordamento de um dique localizado na Mina de Pau Branco, em Nova Lima, da Vallourec.

Caminhoneiros

Uma das categorias de trabalhadores afetadas com a interdição das BRs são os caminhoneiros que estavam no meio das viagens, quando as fortes chuvas começaram.

Marcos Ramos da Conceição (37) é caminhoneiro e está aguardando a liberação da BR-040 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Segundo o caminhoneiro Marcos Ramos da Conceição, de 37 anos, que aguarda a liberação da BR-040, apesar de ser necessária a interdição, os caminhoneiros que aguardam o desbloqueio das pistas ficam sem amparo.

“A gente fica parado aguardando, mas o banho é caro, comida é cara e não há uma pessoa para ajudar. Ficamos à deriva na estrada. Poderia ter mais um apoio, os funcionários de grandes empresas ainda podem receber alguma coisa, mas os autônomos não”, diz.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci