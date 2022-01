Veja onde estão os 95 pontos de interdições em estradas mineiras

BR-040 continuará com bloqueios pelo menos até esta segunda-feira (10/1) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Minas Gerais tem 72 pontos de interdição parcial e 23 pontos de bloqueio total em rodovias estaduais e federais. É o que informa o balanço mais recente da polícia rodoviária, divulgado às 22h30 deste domingo (9/1). O motorista pode acompanhar a atualização das interdições, em tempo real, em mapa que pode ser acessado aqui

Asfalto cedendo (grandes buracos ou mesmo queda de trecho da via), alagamento de pista e queda de barranco são os principais motivos das interdições. Nas interdições parciais, é possível que o motorista consiga trafegar pela região. Já na total, é preciso fazer um desvio. Ao todo, são 95 pontos com algum tipo de bloqueio, conforme atualização na noite de hoje.

Desde sábado (8/1), a PRF orienta os mineiros a evitar de pegar estrada em virtude da intensidade das chuvas, que acentua a probabilidade de queda de barrancos ou mesmo do surgimento de poças d´água e buracos na pista.

O porta-voz da PRF mineira, Aristides Junior, afirma que não é recomendável buscar caminhos diversos, caso a via principal esteja bloqueada: “Estão surgindo problemas a todo instante nas rodoviais, o que é um agravante para indicação de rotas alternativas. Não há como indicar algum local com segurança para rotas alternativas, porque as chuvas ocorrem em todo o estado e a todo momento recebemos informações de interdições de rodovias federais e estaduais”.





Segundo ele, o motorista que, por emergência, tiver de pegar estrada, deve se orientar pelos canais digitais , onde há atualização em tempo real das vias bloqueadas e liberadas. “Quem tiver de viajar deve verificar as mídias sociais para ver a realidade das rodoviais. A situação é totalmente grave. A orientação é para que as pessoas evitem viajar até que a situação das chuvas se normalize”.





BR-040 foi uma das primeiras a ser interditadas , no trecho de Nova Lima, depois do transbordamento da barragem da Mina do Pau Branco, da empresa Vallourec, na manhã de sábado. Ontem, o Ministério Público de Minas Gerais e a Advocacia-Geral do Estado protocolaram ação de tutela antecipada contra a empresa para proteger os atingidos e adotar medidas para evitar o rompimento da estrutura. De acordo com o procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Júnior, a via finalmente poderá ser liberada, caso as chuvas não se intensifiquem.





De acordo com a Via 040, concessionária que administra a via, a rodovia permanecerá bloqueada por determinação da Agência Nacional de Mineração (ANM) até a mineradora Vallourec apresente a declaração de estabilidade das suas estruturas localizadas às margens do km 562 e 563, em Nova Lima. O governador Romeu Zema (Novo) esteve no local neste domingo para verificar a estrutura que transbordou e também sinalizou que a liberação do trecho está sendo viabilizada.

Fernão Dias





Neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também determinou a interdição em ambos os sentidos da Fernão Dias – que liga BH a São Paulo - na altura de São Joaquim de Bicas, no Km 506,5, em virtude do risco de inundação do Rio Paraopeba. Entre Itatiaiuçu e Brumadinho, ocorreu novo obstáculo. Inicialmente, a pista foi interditada no Km 536, em Itatiaiuçu, sentido Belo Horizonte, para atuação das equipes em erosão na via do KM 527, em Brumadinho.





Posteriormente, parte da pista cedeu e causou a interdição no sentido BH. Pela manhã, a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, já tinha bloqueado a faixa da direita e o acostamento, depois que a erosão começou. No decorrer da tarde, foi necessário bloquear completamente a via.





Outra rodovia importante bloqueada no fim de semana foi a BR-262, que dá acesso ao Triângulo Mineiro. Na região de Córrego Danta, no Centro-Oeste, uma longa erosão se formou na pista, aumento o risco de acidentes. O fechamento da via foi imposto pela Polícia Rodoviária Estadual. Na Grande BH, outros trechos da BR-356, entre Nova Lima e Rio Acima, também tiveram bloqueios, em virtude de queda de barreiras. A BR-050, em Uberlândia, sofreu com o mesmo problema e foi fechada.