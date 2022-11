Partidos pedem ao STF retirada de bolsonaristas e desbloqueio da Raja

Bolsonaristas estão há 13 dias na Raja Gabaglia pedindo intervenção militar (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press))

Justificativa da petição ao STF para o desbloqueio da Raja Gabaglia

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu protocolo de petição para desbloqueio da avenida Raja Gabaglia , em frente à sede da 4º Região Militar, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde estão aglomerados bolsonaristas. Os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) exigem intervenção militar por inconformismo com o resultado eleitoral do segundo turno das eleições para presidente da República.A iniciativa ocorrida nessa sexta-feira (11/11) é da Federação Brasil da Esperança, em Minas Gerais, que reúne os partidos PT, PCdoB e PV. (Leia mais abaixo justificativa da petição).Os bolsonaristas estão no local há 13 dias, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atestar a lisura das eleições, a exemplo do que ocorreu com relatório das Forças Armadas , a pedido do presidente Jair Bolsonaro, derrotado no pleito eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Também nessa sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do TSE, ampliou punição para os bolsonaristas que insistem em bloquear as rodovias do país.