Lula sobre relatório das Forças Armadas: 'Foi humilhante'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o relatório do Ministério da Defesa sobre o sistema eleitoral brasileiro. Durante o encontro com deputados em Brasília, na manhã desta quinta-feira (10/11), o petista disse que a fiscalização foi "humilhante" e alegou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não tinha o direito de envolver as Forças Armadas.





O petista ainda opinou que o presidente Jair Bolsonaro tem que ir à televisão pedir desculpas à sociedade brasileira.

"Pedir desculpas as Forças Armadas, por ter usado, as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. O relatório não diz nada, absolutamente, nada, nada do que aquilo que ele tanto tempo acusou. Um presidente da República pode errar, mas ele não pode mentir", disparou Lula.