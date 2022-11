Defesa não vê fraude em urnas, mas aponta fiscalização incompleta

Relatório da Defesa sobre urnas eletrônicas foi entregue ao TSE nesta quarta-feira (9/11) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os técnicos do Ministério da Defesa entregaram ao Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira (9/11), o relatório com o resultado da fiscalização das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. A conclusão não relatou qualquer fraude no sistema, mas apontou que houve uma fiscalização incompleta com base na insuficiência de ferramentas e procedimentos disponibilizados.









Pedido de Bolsonaro





O documento é fruto de um pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) para que as Forças Armadas acompanhassem o processo.





Desde que foi eleito, em 2018, Bolsonaro vem questionando a confiabilidade da votação. As acusações ganharam força com a proximidade da disputa presidencial em 2022.





Depois do primeiro turno, o candidato à reeleição chegou a dizer que, se não recebesse 60% dos votos, "algo de anormal" estaria acontecendo.





Após o fim do primeiro turno, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu que o documento fosse apresentado, mas a Defesa afirmou que só daria um parecer conclusivo depois do segundo turno, em 30 de outubro.