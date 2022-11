Mourão sobre resultado das urnas: 'Não adianta mais chorar, nós perdemos'

Mourão disse que o governo aceitou competir contra um adversário que não deveria nem estar jogando (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) declarou nesta quarta-feira (2/11), em entrevista ao jornal O Globo, que "não adianta mais chorar" a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022.

"Nós concordamos em participar de um jogo que o outro jogador não deveria nem estar jogando. Mas, se a gente concordou, não há mais o que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo", declarou o senador eleito pelo Rio Grande do Sul.

Nessa terça-feira (1/11), Mourão disse que, ao agradecer os votos que teve, Bolsonaro reconheceu a vitória do adversário petista.

O vice-presidente classificou como "excelente" o pronunciamento do chefe do Executivo, que falou por cerca de 2 minutos no Palácio do Alvorada, após 45 horas de silêncio.

"Implicitamente, quando ele [Bolsonaro] agradece os votos, ele reconhece a vitória", disse, no Palácio do Planalto. Questionado se acha que o mandatário deveria parabenizar Lula, o senador eleito diz ser "questão de foro íntimo".