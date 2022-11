Zambelli cria novos perfis em redes após ser suspensa e fala em ditadura

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

Depois de ter seus perfis nas redes sociais suspensos , a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou links para suas novas contas na madrugada desta quarta-feira (2/11).



Aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações golpistas em favor do presidente. Desde a noite de domingo (30/10), a militância mais radicalizada faz centenas de bloqueios em estradas pelo país questionando o resultado da eleição de domingo.



"Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreçam", escreveu ela na segunda-feira (31/10), por exemplo. Zambelli é umas figuras políticas do bolsonarismo com maior engajamento na redes.





"Eles estão tirando a voz da mulher mais votada do Brasil", diz Zambelli no vídeo, que encerra com uma frase em tom de pergunta sugerindo que o país está estaria em uma ditadura. "A pergunta é: qual é o próximo passo? A ditadura já chegou no Brasil."



"Como vocês sabem, fui censurada pelo TSE. Peço que compartilhem este vídeo em suas redes e espalhem os novos links das novas redes, por favor", escreveu no novo perfil criado no Twitter.



Nesta terça (1/11), os perfis de Zambelli (PL-SP) tinham sido suspensos em diferentes redes como Twitter, Facebook e Instagram. No Twitter, constava que ela havia sido retida por decisão judicial.



Como mostrou a Folha, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem enviado desde a tarde de segunda uma série de ordens judiciais às plataformas determinando a remoção de grupos de WhatsApp e Telegram com convocação para paralisações nas estradas e pedido de uso das Forças Armadas para um golpe militar.