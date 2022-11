Deputada Carla Zambelli tem conta no Twitter retirada do ar

A deputada federal Carla Zambelli (foto: EVARISTO SA / AFP)

A conta da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Twitter saiu do ar nesta terça-feira (1°/11). A página destinada à parlamentar na rede social tem uma mensagem que atribui a desativação a uma "demanda judicial"."A conta de @Zambelli2210 foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial", vê-se em anúncio colocado pelo Twitter no perfil de Carla Zambelli.Desde a proclamação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), Zambelli, apoiadora do presidente derrotado, tem publicado vídeos que enaltecem as manifestações de bolsonaristas inconformados com a derrota.No sábado (29), Zambelli foi filmada perseguindo com arma em punho um homem negro em São Paulo. Ela disse ter sido ofendida pelo rapaz e teve de prestar depoimento. O segurança da deputada disparou um tiro para o alto durante a confusão e acabou detido.