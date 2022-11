Ciro Nogueira é escalado por Bolsonaro para iniciar transição presidencial

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), se pronunciou nesta terça-feira (01/11), e associou a transição do poder à formalização de uma equipe pelo PT para gerir o processo. No Palácio do Alvorada, ele se referiu ao vencedor das eleições como ‘presidente Lula’ e falou logo após a primeira manifestação de Jair Bolsonaro (PL) depois da derrota nas urnas.

“O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou e, quando for provocado, com base na lei, iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que, na quinta-feira, será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (como coordenador da equipe de transição). Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei em nosso país”, disse.