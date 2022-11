73% dos internautas criticam pronunciamento de Bolsonaro, diz Quaest

(foto: Evaristp Sá/AFP)

"Depois de anunciar um pronunciamento às 15h, nesta terça-feira (1/11) e só falar menos de três minutos após mais de uma hora e meia de atraso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi bombardeado de críticas nas redes sociais, de acordo com levantamento feito pela Quaest", informa o Blog do Vicente , do"Coletamos 90 mil menções sobre o discurso entre 16h e 17:15h. Destas, 73% foram críticas à fala do presidente, enquanto 27% foram favoráveis", destacou a nota da consultoria especializada em pesquisas de opinião. No discurso, Bolsonaro agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu, mas não reconheceu a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 60,3 milhões de votos nas eleições do último domingo (30/10). É que informa Rosana Hessel no post do blog.De acordo com a Quaest, cita Rosana, os críticos destacaram o fato de Bolsonaro não ter reconhecido a vitória de Lula, a demora em se pronunciar e a brevidade de sua fala, e entenderam a fala como uma condenação dos protestos que vêm ocorrendo pelo país."Seus apoiadores viram aí um apoio aos atos, que seriam pacíficos e ordeiros - em contraste com a esquerda. Comentários positivos ainda reiteraram que Bolsonaro expôs uma suposta injustiça no processo eleitoral e reconheceu as atuais manifestações como 'fruto de indignação'. Alguns apoiadores também interpretaram como positivo que Bolsonaro não tenha reconhecido a eleição de Lula", acrescentou o comunicado.

