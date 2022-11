Alckmin sobre transição governamental: 'Republicana e democrática'

'Agradeço a confiança do presidente Lula na missão de coordenar a transição de governo', afirmou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) (foto: Greg Salibian/Folhapress)

Nosso objetivo será fornecer ao presidente @LulaOficial, de forma republicana e democrática, todas as informações necessárias para que seu mandato, que começa em 1° de janeiro, seja bem-sucedido no atendimento das prioridades da população.

Alckmin declarou ainda que o objetivo do processo será fornecer a Lula todas as informações necessárias, "de forma republicana e democrática", para que seu mandato seja bem-sucedido.



O presidente eleito, por sua vez, respondeu à fala de seu vice. "Tenho certeza que teremos um excelente trabalho nesta transição, coordenado por Geraldo Alckmin. Construiremos um governo para todos os brasileiros", disse Lula.



A decisão de colocar o vice-presidente eleito como coordenador da transição foi anunciada nesta terça-feira (1/11) pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira, a transição deve ser iniciada na próxima quinta (3/11).

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), escalado para coordenar a transição de governo, afirmou nesta terça-feira (1/11) que seu objetivo é fornecer todas as informações para que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seja "bem-sucedido no atendimento das prioridades da população". Lula, por sua vez, declarou que os dois construirão "um governo para todos os brasileiros"."Agradeço a confiança do presidente Lula na missão de coordenar a transição de governo. O trabalho da nossa equipe será norteado pelos princípios de interesse público, colaboração, transparência, planejamento, agilidade e continuidade dos serviços", declarou Alckmin em sua conta no Twitter.