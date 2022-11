Lula conversa com deputados sobre transição de governo em Brasília

Lula em reunião com deputados na manhã desta quinta-feira (10/11) (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) participam de um encontro com deputados em Brasília, na manhã desta quinta-feira (10/11).Eles discutem a transição de governo com os partidos que apoiam o futuro governo. O encontro acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília.