Randolfe irá coordenar equipe de transição de governo Lula

Líder da oposição no Senado, Randolfe apoiou presidente eleito Lula durante toda a campanha eleitoral (foto: EVARISTO SA/AFP) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, na manhã desta segunda-feira (10/11), que foi convidado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a participar da equipe de transição de governo. De acordo com o parlamentar, ele deve integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional.









"O trabalho do grupo de Desenvolvimento Regional será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá. Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam", escreveu Randolfe nas redes sociais nesta manhã.

O senador também usou as redes sociais para agradecer a confiança do petista. "Agradeço ao presidente @LulaOficial pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil!", escreveu.

Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente @LulaOficial pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil! %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 10, 2022