Quintão integra time de transição de Lula; veja nomes listados por Alckmin

Alckmin anunciou integrantes das equipes de assistência social e econômica nesta terça-feira (foto: Reprodução/ Youtube)

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (8/11), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) detalhou a formação da equipe que trabalha na transição de governo. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) atuará no grupo técnico de assistência social, que também conta com o deputado estadual André Quintão (PT-MG).No núcleo de assistência social, além de Tebet e Quintão, estão as ex-ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e Tereza Campello.Quintão é sociólogo e foi secretário na área de desenvolvimento social na Prefeitura de Belo Horizonte e no Governo de Minas Gerais. Ele é o primeiro mineiro a integrar a equipe de transição de Lula. Nesta eleição, ele foi candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Kalil (PSD), apoiada pelo PT no estado.A equipe de transição econômica foi formada equilibrando nomes vinculados ao liberalismo e ao Plano Real - Pérsio Arida e André Lara Resende - e economistas ligados ao PT - Nelson Barbosa e Guilherme Mello.Questionado sobre Guido Mantega no comitê, Alckmin disse que o ministro da Fazenda dos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff participará do processo, mas não especificou uma função.