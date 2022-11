Agenda de Lula com chefes dos poderes em Brasília não inclui Bolsonaro

Alckmin deu entrevista coletiva no comitê de transição montado em Brasília (foto: Reprodução/ YouTube) O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou detalhes do processo de transição de governo nesta terça-feira (8/11). Entre as medidas tratadas pelo companheiro de chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão reuniões com chefes de poderes nesta quarta (9/11), mas sem a presença de Jair Bolsonaro (PL).









Questionado sobre a presença do chefe do poder executivo na agenda de Lula, Alckmin não citou Jair Bolsonaro. Após o resultado das eleições, o presidente só fez dois pronunciamentos e, em nenhum deles, reconheceu a derrota no pleito.

Enquanto membros do governo federal e nomes escolhidos pela chapa eleito ao Planalto organizam a transição do poder, manifestantes bolsonaristas protestam em diversos pontos do Brasil contra o resultado das eleições.