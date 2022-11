Lula chega a Brasília e terá reunião com Arthur Lira

Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados e peça-chave para que Lula consiga governar na próxima gestão (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados e Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Brasília para comandar a transição e se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em um momento crucial para os dois.De um lado, o petista quer negociar uma licença para gastar e cumprir as promessas de campanha. O deputado, por sua vez, tenta atrair apoio do PT para a reeleição no comando da Câmara, em 2023, e manter o poder sobre as emendas do orçamento secreto.A possibilidade de acordo entre os dois, porém, é minado por disputas internas e divisões que já ocorrem na equipe do futuro governo.