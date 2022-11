Transição de governo: Macaé Evaristo participa da equipe

Macaé é vereadora em BH e foi eleita deputada estadual (foto: Reprodução/Instagram) A deputada estadual eleita Macaé Evaristo (PT-MG) participa da equipe de transição do governo Lula. Defensora da educação, a parlamentar integra o GT da Educação, convocada pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e coordenada pelo ex-ministro Henrique Paim (PT).





Hoje (9/11) a deputada eleita participa da 'Jornada Curumim', que acontece até o dia 11 de novembro, no Sesc Pompéia, em São Paulo. "Vamos conversar e compartilhar as práticas educativas, abordando temas, como o desenvolvimento integral, a educação cidadã e a importância do diálogo com os territórios", explica.

Este será um grupo de assessoramento que vai discutir a Educação desde a primeira infância até a pós-graduação.

Lula e Alckmin terão um imenso trabalho no restabelecimento da Educação pública e no retorno de investimentos. %u2014 Macaé Evaristo (@MacaeEvaristo) November 8, 2022