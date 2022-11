Alckmin diz que ainda não existe estimativa para furo no teto de gastos

Lula irá a Brasília hoje para discutir PEC (foto: Reprodução/Agência Senado)

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), participou, nessa terça-feira (08/11), de reunião com parlamentares membros da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Após o encontro, Alckmin afirmou que não há ainda estimativa do valor a ser excepcionalizado do teto de gastos para viabilizar programas sociais, mas que a manutenção de tais questões é a prioridade do governo eleito. Os mecanismos para tanto devem ser estudados nas próximas reuniões e divulgados dentro de 48h.