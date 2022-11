Canal de Monark é bloqueado no YouTube; influenciador culpa STF

Influenciador não detalhou o motivo do bloqueio de seu canal no YouTube, apenas que foi 'censurado pelo STF' (foto: Reprodução/Twitch @flowpodcast) O canal no YouTube do influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, foi bloqueado na noite desta terça-feira (8/10). Quem tenta acessar os vídeos se depara com a mensagem de que eles não estão mais disponíveis.













Fui censurado pelo STF... Não vivemos em uma democracia. Me acompanhe no Rumble/monark! Quantos dias até a policia vir na minha casa? Alexandre de Moraes age como um ditador. pic.twitter.com/YBTavix8j0 %u2014 %u2654 Monark (@monark) November 9, 2022

"Fui censurado pelo STF... Não vivemos em uma democracia. Me acompanhe no Rumble/monark! Quantos dias até a policia vir na minha casa? Alexandre de Moraes age como um ditador", escreveu.





Ao longo da última semana, Monark publicou vários tweets em que critica a suspensão de contas nas redes sociais por decisão do STF e, em especial, a atuação de Moraes durante as eleições e na condução do inquérito das milícias digitais.





"Boa tarde cidadãos do Xandãoquistão!", ironizou em um post. "Apenas ditadores mandam calar quem critica.", afirmou em outro.





"Estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Situação é grave. Foda-se Direita ou Esquerda, se você é brasileiro, lute, não deixem tomarem sua liberdade", disparou, referindo-se à determinação do Supremo de que a PF colhesse o depoimento do economista Marcos Cintra, que questionou a lisura das eleições deste ano.





Nazismo

Em fevereiro deste ano, Monark foi demitido do Flow Podcast por defender o reconhecimento, por lei, de nazistas se organizarem em um partido. O apresentador fez o comentário durante uma entrevista com os deputados federais Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (DEM).





"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. (...) Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei.", disse o podcaster na época.