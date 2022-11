Nikolas Ferreira tem conta no Twitter suspensa após questionar eleições

Deputado Federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou informações sobre uma suposta auditoria não identificada que apontaria anomalias na eleição presidencial (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A conta do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) no Twitter foi suspensa, na noite desta sexta-feira (4/11), por determinação judicial. Antes da suspensão, o mineiro fez publicações de teor golpista onde questionava o resultado das eleições e a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Nikolas publicou no Instagram um print do motivo da suspensão da conta do Twitter. “Em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de Internet nos termos da Lei 12.965/2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objetivo de ordem judicial que determinou a sua suspensão integral, no âmbito da Petição Cível nº 0601872-26.2022.6.00.0000, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral”, diz trecho.



Leia mais: Bolsonaro teve mais votos na cidade onde assédio eleitoral foi flagrado

Mais cedo, Nikolas compartilhou uma notícia falsa de que Bolsonaro teria ganhado de Lula nas urnas de "modelos após 2020 (auditáveis)" e perdido nas máquinas antigas, que não seriam auditáveis. Não existem provas de que a alegação do deputado corresponda com a realidade.

Na segunda-feira (30/10), Nikolas defendeu os bloqueios de rodovias e atos de teor golpista. "Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde", escreveu.





Leia mais: Moraes: 'Democracia será garantida com as urnas eletrônicas'



No dia 28 de outubro, o TSE determinou que Nikolas postasse no Twitter um direito de resposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorreu por ele ter divulgado uma notícia falsa de que no plano de governa do petista tinha propostas de liberação das drogas e de fechamento de igrejas.

No entanto, após postar o direito de resposta, Nikolas fez 100 publicações com fotos de Alexandre de Moraes como o personagem Mickey, com objetivo de “encobrir” a postagem antiga.