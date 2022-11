Articulações podem fazer PL fechar com Lula e abandonar Bolsonaro

Valdemar Costa Neto, presidente do PL (foto: Leonardo Prado/Agência Câmara )

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, deve acordar com o Partido dos Trabalhadores, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , articulações para indicar o futuro líder do governo no Senado, em troca do apoio à recondução de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). De acordo com informações do site, o PL faria o sucessor de Pacheco daqui a dois anos.

Ainda de acordo com a apuração, um acordo com o PL é considerado fundamental por caçiques do PT para enfraquecer o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), que pensava em costurar uma federação de partidos para fazer frente ao próximo governo. Na nova dinâmica, o próprio Lira terá de ceder a Lula caso queira apoio para a reeleição no comando da Câmara.





O União Brasil, de Luciano Bivar, também sinaliza estar ao lado do governo Lula no Congresso, implodindo de vez uma possível frente de oposição de agenda liberal.