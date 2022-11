Partido de Sergio Moro pode integrar base aliada ao governo Lula

Sergio Moro (União Brasil) eleito senador pelo Paraná (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com 59 parlamentares eleitos em 2023, o União Brasil poderá integrar a base aliada ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O próprio presidente da sigla, Luciano Bivar, garantiu que não estará no grupo de oposição. Apesar disso, ainda é necessário conversar com cada deputado federal e senador, entre eles, Sergio Moro.









Apesar disso, Bivar afirmou em uma entrevista ao jornal O Globo que o partido está mais preocupado com a Câmara dos Deputados. “A bancada quer ter os seus espaços e o União Brasil nasceu para a gente fortalecer a democracia, as instituições. A gente não pode ter um país cheio de turbulência. É hora de voltarmos a ter paz, tranquilidade, não fustigar as instituições, o Estado de direito. Essa é a razão precípua para o surgimento do União Brasil”, afirmou.





Segundo ele, ainda não foi procurado pela bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), por estar em uma viagem. Ele retorna nesta quarta-feira (9/11) para discutir também com os deputados eleitos a integração da base governista. “Isso é uma discussão que não levei ainda para a bancada. Temos cerca de 40% de deputados de nossa bancada que são novos, então precisamos conversar um a uma para saber quais são os interesses”, ressaltou.

Conforme apontou o presidente do partido, ainda não está acertado oficialmente uma composição para possível frente parlamentar governista. “Isso é uma discussão que vai além da presidência (do partido). Tenho que discutir com a bancada, mas eu não faço nenhuma objeção. Tudo é uma questão de conversar com o governo. Mas não existe, por conta disso, uma aliança dogmática. Nós temos os princípios do União Brasil”, disse.





“O que eu posso dizer é o seguinte: nós não seremos oposição ao governo, mas somos independentes. Podemos integrar a base, sim. Estamos sempre dispostos. Se tivermos uma representação significativa como a que temos na Câmara dos Deputados, queremos conversar com o governo diariamente. É o maior partido independente do Brasil. Fizemos 60 federais sem caneta de nenhum governador nem do presidente”, garantiu.





“Dívida com a esquerda”

Bivar confirmou que o partido terá um nome para candidatar à presidência da Câmara dos Deputados em 2023, apesar de não confirmar seu próprio nome na disputa. “O União Brasil vai ter um candidato, mas o nome não está definido. Quando eu retornar ao Brasil, vou conversar com a bancada”, apontou.





Quanto ao Senado, o presidente do União Brasil ressaltou que uma reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD) passa pela discussão na Câmara. Segundo ele, existe uma ‘dívida’ com a esquerda. “Isso passa pela (disputa da presidência) na Câmara. Todos os partidos que brigavam pelas instituições, pela democracia, enxergam o governo (eleito) com um sinal de grande simpatia. A esquerda foi quem mais resistiu às fustigações antidemocráticas desse país, isso a gente não pode negar. Temos uma dívida com a esquerda em relação a isso”, afirmou.





Bolsonaro

Quanto ao presidente Jair Bolsonaro (PL), eleito pelo PSL em 2018, Bivar usou uma metáfora de uma união civil. “Até no casamento católico apostólico romano, ninguém mais segue os preceitos. Pode desquitar, divorciar. Você se divorcia e passa a ver que a pessoa tem outras evoluções, ou involuções. Não desembarcamos de última hora, desembarcamos no primeiro ano do governo dele. Eu fui quem mais briguei pelas instituições desse país. Tudo eu fiz pela nossa democracia e vou continuar fazendo. Sou um radical do Estado de direito”, reforçou.