Edir Macedo se manifesta sobre vitória de Lula: 'É preciso perdoar'

Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, se manifestou nesta quinta-feira (3/11) sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.



Defensor do governo Bolsonaro, Edir Macedo falou da necessidade de "perdoar os homens" e indicou uma técnica eficaz para conseguir conceder o perdão.

Edir Macedo manifesta seu perdão ao Lula e convoca todos os fiés a perdoarem também. (foto: Reprodução da internet/Facebook) Deixando a cidade de Genebra, na Suíça, o bispo, que também é dono do grupo Record, transmitiu sua mensagem de dentro do avião. E ressaltou o perigo da mágoa para seus fiéis, caso não perdoem o Lula. "É isso que o diabo quer: que você se afaste de Deus, por causa de política", define. "Se você não perdoar, sua fé não vale de nada e você não recebe o perdão de Deus. E sem ele o que vai ser de você?", completou.

De onde veio o discernimento

Edir Macedo explicou ainda como chegou a esse discernimento político, alcançado durante sua reunião na cidade europeia.





"Ontem na nossa reunião, quando as pessoas estavam orando e perdoando as pessoas que as feriram. Teve uma brasileira que gritou e todo mundo ouviu: 'Eu perdoo você, Lula, que fez tanto mal ao Brasil, que fez o que fez, que roubou... Eu perdoo você!'. E ela falava isso em prantos! Foi daí que me veio o discernimento de que quantas pessoas no Brasil ou nesse mundo afora ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa", descreve.





O líder ainda rememorou seu apoio a Bolsonaro : "Eu orei:'Deus eu quero que o Bolsonaro ganhe'. Mas Deus fez Tua vontade; eu pedi que Ele fizesse sua vontade e Ele fez a vontade dele, Graças a Deus".

'Eu dependo apenas de Deus'

Por fim, ele manifesta seu otimismo com a vitótia do petista. "O Lula venceu e todos nós ganhamos, nós que vivemos pela Fé. Eu nunca perdi, desde que me converti, desde que recebi o Espírito Santo", disse. E, entretanto, afirmou que não depende "de presidente, de governador, de prefeito, de pólítico": " Eu dependo apenas de Deus ".