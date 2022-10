Lula sobre conversa com Biden: 'Discutimos o fortalecimento da democracia'

Lula foi parabenizado por Joe Biden, presidente dos EUA (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou nesta segunda-feira (31/10) como foi sua conversa com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Os dois tiveram contato por telefone.





"Falamos sobre o fortalecimento da democracia no Brasil, a preservação do meio ambiente e a nossa vontade de ampliarmos a cooperação entre os nossos países", disse Lula via redes sociais.













"Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e nos anos que virão", diz o documento divulgado pela Casa Branca.





Em comemoração à eleição de Lula, o futuro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), publicou um tuíte igual ao da vice dos Estados Unidos, Kamala Harris, quando Biden foi eleito em 2020: "Nós conseguimos".