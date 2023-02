Lula terá encontro com Biden na Casa Branca nesta sexta-feira

Lula terá encontro com Biden nesta sexta-feira (10/2) (foto: LUIS ROBAYO / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca amanhã, quinta-feira (9/2), para os Estados Unidos, onde, na sexta, irá se encontrar com o presidente Joe Biden, em Washington. A pauta dos dois líderes terá três temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente.

A primeira, quando foi declarado vencedor das eleições presidenciais , e a segunda em 9 de janeiro, um dia após os ataques golpistas às sedes dos três Poderes, em Brasília.

“Os dois países estão experimentando desafios semelhantes, uma preocupação comum com o tema da radicalização, violência política com o tema do uso das redes para a difusão de desinformação e discurso de ódio. Então, será oportunidade ímpar para que enviem mensagem de forte apoio a processos políticos, sem recursos a extremismos à violência e com o uso adequado das redes sociais”, disse.